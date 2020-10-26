КАШТРУ: «Хочу выиграть чемпионат с Шахтером, а затем выслушать предложения»

Коуч сфокусирован на работе с «горняками», но не упускает из виду и дальнейшие варианты в карьере

  • 26.10.2020 10:05
  • 2120 просмотров
  • 9 комментариев
КАШТРУ: «Хочу выиграть чемпионат с Шахтером, а затем выслушать предложения»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о планах на ближайшее время, дав понять, что готов рассматривать предложения от других клубов в конце сезона.

«Жизнь учить жить день за днем. В прошлом году мы выиграли чемпионат с разницей в 23 очка от второго места, вышли в полуфинал Лиги Европы. В будущем я думаю, что предложения будут, но какими они будут конкретно, я не знаю. Сейчас я хочу выиграть чемпионат с «Шахтером», а затем выслушать тех, кому интересна моя работа. Но в центре внимания – «Шахтер», - сказал Каштру.

Напомним, контракт Каштру с «Шахтером» изначально был подписан на два сезона, и истекает в июле 2021 года.

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Источник — EFE

(13 голосов)

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 26.10.2020 10:36
    -2
    Я думаю не каштру шось міняти потрібно, а шахті тренера. Бо з цим нічого не буде. Або хай доводить.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 26.10.2020 10:28
    0
    ihor7003, 26.10.2020 10:11
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    У Динамо молодой тренер.. Луческу пришёл в Шахтёр в 59 лет
    Ссылка
    Andre Petlyra
    online
      Andre Petlyra, 26.10.2020 10:22
    0
    Хотеть не вредно но хотела коротка
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 10:20
    -4
    С такой игрой. как в этом сезоне Шахтер вообще может не попасть в тройку призеров ЧУ.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 26.10.2020 10:20
    0
    ihor7003, 26.10.2020 10:11
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    Кто-то да клюнет, фонсеку ж дернули на свою голову
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.10.2020 10:20
    0
    ihor7003, 26.10.2020 10:11
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    Ціну собі набиває. Всі так роблять.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.10.2020 10:17
    0
    а говорят, что лыжи не в Португалии придумали.
    там же ж океан.
    Ссылка
    Liberty_
      Liberty_, 26.10.2020 10:12
    -2
    в Рому прямая дорога
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.10.2020 10:11
    +1
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.10.2020 10:11
    +1
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 26.10.2020 10:28
    0
    ihor7003, 26.10.2020 10:11
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    У Динамо молодой тренер.. Луческу пришёл в Шахтёр в 59 лет
    Ссылка
    Andre Petlyra
    online
      Andre Petlyra, 26.10.2020 10:22
    0
    Хотеть не вредно но хотела коротка
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 26.10.2020 10:20
    0
    ihor7003, 26.10.2020 10:11
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    Кто-то да клюнет, фонсеку ж дернули на свою голову
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.10.2020 10:20
    0
    ihor7003, 26.10.2020 10:11
    Да кому он нужен? Какие достижения у него были до Шахтера в его уже преклонном возрасте?
    Ціну собі набиває. Всі так роблять.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.10.2020 10:17
    0
    а говорят, что лыжи не в Португалии придумали.
    там же ж океан.
    Ссылка
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