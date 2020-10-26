КАШТРУ: «Хочу выиграть чемпионат с Шахтером, а затем выслушать предложения»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о планах на ближайшее время, дав понять, что готов рассматривать предложения от других клубов в конце сезона.

«Жизнь учить жить день за днем. В прошлом году мы выиграли чемпионат с разницей в 23 очка от второго места, вышли в полуфинал Лиги Европы. В будущем я думаю, что предложения будут, но какими они будут конкретно, я не знаю. Сейчас я хочу выиграть чемпионат с «Шахтером», а затем выслушать тех, кому интересна моя работа. Но в центре внимания – «Шахтер», - сказал Каштру.

Напомним, контракт Каштру с «Шахтером» изначально был подписан на два сезона, и истекает в июле 2021 года.