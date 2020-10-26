КУЛАЧ: «Перед игрой с Шахтером мы говорили, что Ворскла - не Реал»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал ничью своей команды с «Шахтером» (1:1) в рамках 7-го тура УПЛ.

«Все смотрели поединок с «Реалом», и действия донетчан были на поверхности. Но одно дело – игра в Лиге чемпионов с королевским клубом, а совсем другое - игра с нами в рамках чемпионата. Мы даже говорили, что «Ворскла» - это не «Реал» (смеется).

Разбирали соперника, как обычно. Ничего нового в его игре для нас не было. Мы знаем, кто такой «Шахтер» и что он собой представляет, как команда. Как я уже сказал: как-то по-особому горняков не разбирали, а готовились к встрече с ними, как к очередному матчу. Что касается перерыва поединка, то каких-то особых корректив в раздевалке не было. Мы ведь неплохо выглядели – как в первом тайме, так и во втором. Все понимали, что «Шахтер» будет владеть инициативой, и этот факт учитывался.

Когда забиваешь мячи и помогаешь команде, то это всегда придает уверенности. Но увы, еще в двух эпизодах я не смог реализовать стопроцентные моменты. Но как бы там ни было, а результат 1:1 нас вполне устроил, и мы ему рады.

После игры смотрел те моменты. В первом моменте, когда мне не удалось забить, вроде все правильно делал, но.... Во втором из них немного растерялся…», - сказал Кулач.