Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Ворскла сыграла так, как Шахтер в Мадриде»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал результат матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла» (1:1).

«Шахтер» мог забить «Реалу» 5-6 мячей. «Ворскла» видела эту игру и сыграла так, как «Шахтер» в Мадриде. «Ворскле» удалось выполнить задачу на игру. Максимов хорошо подобрал тактику: была хорошая оборона с быстрым выходом в атаку», - сказал Метревели.

Напомним, в минувшую среду «Шахтер» на выезде сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2.