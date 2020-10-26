Отомстил обидчикам. Зозуля сделал ассист за Альбасете в игре против Райо

25 октября состоялся поединок 8-го тура испанской Сегунды между командами «Альбасете» и «Райо Вальекано» (2:1).

15 декабря 2019 года матч этих команд был остановлен после первого тайма при счете 0:0, поскольку «Альбасете» отказался выходить на второй тайм. Дело в том, что болельщики «Райо» всячески оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю, называя того нацистом за поддержку украинской армии. Решением федерации «Райо Вальекано» получил штраф в 18 тысяч евро. А вот доигрывание выиграл «Райо Вальекано» (1:0).

И теперь Роман Зозуля отомстил обидчикам на футбольном поле. Украинский форвард отдал голевую передачу, когда его команда забивала второй гол. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Сегунда. 8-й тур

«Альбасете» – «Райо Вальекано» – 2:1

Голы: Бойомо, 43, Сильвестре, 47 (ассист: Зозуля) – Иси, 80.

См. также: полная видеозапись матча

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