Отомстил обидчикам. Зозуля сделал ассист за Альбасете в игре против Райо

В прошлом году болельщики «Райо» всячески оскорбляли украинского форварда

  • 26.10.2020 00:23
  • 534 просмотра
  • 2 комментария
Отомстил обидчикам. Зозуля сделал ассист за Альбасете в игре против Райо
© Twitter

25 октября состоялся поединок 8-го тура испанской Сегунды между командами «Альбасете» и «Райо Вальекано» (2:1).

15 декабря 2019 года матч этих команд был остановлен после первого тайма при счете 0:0, поскольку «Альбасете» отказался выходить на второй тайм. Дело в том, что болельщики «Райо» всячески оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю, называя того нацистом за поддержку украинской армии. Решением федерации «Райо Вальекано» получил штраф в 18 тысяч евро. А вот доигрывание выиграл «Райо Вальекано» (1:0).

И теперь Роман Зозуля отомстил обидчикам на футбольном поле. Украинский форвард отдал голевую передачу, когда его команда забивала второй гол. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Сегунда. 8-й тур

 «Альбасете» – «Райо Вальекано»  2:1

Голы: Бойомо, 43, Сильвестре, 47 (ассист: Зозуля) – Иси, 80.

См. также: полная видеозапись матча

Турнирная таблица

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.10.2020 00:51
    +1
    комуністи всралися, ублюдки парашинські, валити їх треба, Рома!!!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 00:34
    +1
    Рая sosnoola
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.10.2020 00:51
    +1
    комуністи всралися, ублюдки парашинські, валити їх треба, Рома!!!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 00:34
    +1
    Рая sosnoola
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности