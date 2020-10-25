ВИДЕО. Пас пяткой! Филиппов сделал шикарный ассист за Сент-Трюйден

В предыдущей игре Филиппов забил свой первый гол за бельгийскую команду

  • 25.10.2020 20:45
  • 1547 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пас пяткой! Филиппов сделал шикарный ассист за Сент-Трюйден
© Сент-Трюйден. Александр Филиппов

Украинский нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов сделал ассист в матче 10-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарда».

На 37-й минуте украинец сделал пяткой шикарную передачу Дюкану Назону, и счет стал 1:0.

В предыдущей игре Филиппов забил свой первый гол за бельгийскую команду.

ВИДЕО. Ассист Александра Филиппова за «Сент-Трюйден»

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 25.10.2020 21:12
    0
    Пяткой???
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 25.10.2020 21:12
    0
    Пяткой???
    Ссылка
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