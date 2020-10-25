ВИДЕО. Пас пяткой! Филиппов сделал шикарный ассист за Сент-Трюйден

Украинский нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов сделал ассист в матче 10-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарда».
На 37-й минуте украинец сделал пяткой шикарную передачу Дюкану Назону, и счет стал 1:0.
В предыдущей игре Филиппов забил свой первый гол за бельгийскую команду.
ВИДЕО. Ассист Александра Филиппова за «Сент-Трюйден»
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Источник — Sport.ua
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