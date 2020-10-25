Орест КОСТИК: «Цецадзе попрощался с нами и пожелал успеха»

Голкипер ПФК «Львов» прокомментировал поражение в матче с «Днепром-1»

  • 25.10.2020 04:23
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Орест КОСТИК: «Цецадзе попрощался с нами и пожелал успеха»
© ПФК Львов. Орест Костик

Голкипер ПФК «Львов» Орест Костик прокомментировал поражение львовского коллектива в матче с «Днепром-1» (1:3).

«После такого результата тяжело что-то говорить. Нам сейчас необходимо думать о будущем, ведь еще много игр впереди. Нужно держать выше голову и двигаться только вперед. Цецадзе попрощался с нами и пожелал успеха. Сказал, чтобы мы не останавливались и двигались только вперед».

Отметим, что после встречи Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера «Львова».

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Источник — Футбол 1/2/3

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