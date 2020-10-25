Орест КОСТИК: «Цецадзе попрощался с нами и пожелал успеха»

Голкипер ПФК «Львов» Орест Костик прокомментировал поражение львовского коллектива в матче с «Днепром-1» (1:3).
«После такого результата тяжело что-то говорить. Нам сейчас необходимо думать о будущем, ведь еще много игр впереди. Нужно держать выше голову и двигаться только вперед. Цецадзе попрощался с нами и пожелал успеха. Сказал, чтобы мы не останавливались и двигались только вперед».
Отметим, что после встречи Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера «Львова».
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.