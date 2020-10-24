В воскресенье, 25-го октября, состоится матч седьмого тура чемпионата Украины, в котором сыграют луганская «Заря» и львовский «Рух».
Встреча пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр Юрий Иванов даст стартовій свисток в 19:30.
«Заря» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Поединок в Запорожье будет показан в прямом эфире на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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