В воскресенье, 25-го октября, состоится матч седьмого тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет против «Мариуполя».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 14:00.

«Ингулец» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.