В воскресенье 24 октября пройдет матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Минай».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», а ее арбитром будет Александр Шандор из Львова. Начало встречи в 17:00.

«Колос» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1»

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Минай», за которой можно следить здесь.