В воскресенье 24 октября пройдет матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Минай».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», а ее арбитром будет Александр Шандор из Львова. Начало встречи в 17:00.
«Колос» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1»
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Минай», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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