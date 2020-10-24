Оценки матча Шахтер - Ворскла. Вратарь гостей Ризнык стал лучшим

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 7-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Ворскла» (1:1). Лучшим игроком стал вратарь гостей Дмитрий Ризнык (8.0).

Ризнык (8.0) - голкипер полтавской Ворсклы был неприступным рубежом для нападения соперников по ходу всего поединка, пусть и пропустил в итоге один мяч в свои ворота.



Соломон (7,5) - полузащитник атакующего плана продолжил славные тенденции своего выступления, заданные в матче против мадридского Реала, успешной игрой на пользу команде в атаке. В игре с Ворсклой он не был столь эффективен в плане результативных действий, но оборону соперников вскрывал регулярно.

Маркос Антонио (7,0) - бразилец выступил в качестве движущей силы для атак Шахтера в этом поединке, при этом успевая отрабатывать в обороне. Роль "теневого" полузащитника для него не столь привычна, поэтому в концовке поединка он перешел к решительным действиям в завершении атак, и был близок к голу.

Корниенко (7,0) - левый защитник Шахтера прекрасно вписался в схему игры команды и в этом поединке. Виктор создал несколько неплохих моментов для взятия ворот уже в первом тайме. При этом, Корниенко был вынужден покинуть поле лишь по одной причине - Каштру хотел еще больше скорости на фланге от "свежего" Матвиенко.

Кулач (7,5) - форвард команды Максимова имел четкое указание ловить все еще "сырую" пару центральных защитников на ошибках, и уже в стартовом отрезке встречи мог оформить сразу три(!) взятия ворот. К несчастью для полтавчан, мастерства в завершении Владиславу хватило только на один точный удар мимо Трубина. Остальное время поединка он провел в прессинге всей оборонительной линии соперников, а после удаления Альюна, так и вовсе, стал в одну линию с защитниками.

«Шахтер» (замены): Алан Патрик – 5,0, Тайсон – 6,0, Матвиенко – 6,0, Степаненко – 6,0, Судаков – 6,0.

«Ворскла» (замены): Челядин – 6,0, Щербак – б/о, Пешич – б/о.