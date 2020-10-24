Юрий МАКСИМОВ: «Для Ворсклы ничья с Шахтером - как победа»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью 1:1 в матче 7-го тура УПЛ против «Шахтера».

«В этой ситуации - результат позитивный. Еще и играли минут 35 в меньшинстве, а с «Шахтером» и в равных составах тяжело. Понятно, что команда после «Реала» у них подустала, сейчас мысли об «Интере». А для нас эта ничья как победа. Удаление? Предупреждаешь раз, еще раз. Сам игрок должен понимать, что у тебя желтая. Я же не могу кричать им постоянно. Первый раз судья простил, когда был фол, второй раз нет. Три игры подряд у нас - три удаления».

«Не проиграли - уже хорошо. У нас столько больных, сколько было у «Шахтера». Яворский, Ребенок, Шехич - только день тренировались. Мы собирали команду, чтобы кто-то хоть мог на замену выйти. Я рад за ребят», - сказал Максимов в комментарии Футбол 1.