Юрий МАКСИМОВ: «Для Ворсклы ничья с Шахтером - как победа»

Экспресс-комментарий наставника после матча УПЛ

  • 24.10.2020 16:12
  • 1419 просмотров
  • 3 комментария
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Юрий МАКСИМОВ: «Для Ворсклы ничья с Шахтером - как победа»
© vorskla.com.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью 1:1 в матче 7-го тура УПЛ против «Шахтера».

«В этой ситуации - результат позитивный. Еще и играли минут 35 в меньшинстве, а с «Шахтером» и в равных составах тяжело. Понятно, что команда после «Реала» у них подустала, сейчас мысли об «Интере». А для нас эта ничья как победа. Удаление? Предупреждаешь раз, еще раз. Сам игрок должен понимать, что у тебя желтая. Я же не могу кричать им постоянно. Первый раз судья простил, когда был фол, второй раз нет. Три игры подряд у нас - три удаления».

«Не проиграли - уже хорошо. У нас столько больных, сколько было у «Шахтера». Яворский, Ребенок, Шехич - только день тренировались. Мы собирали команду, чтобы кто-то хоть мог на замену выйти. Я рад за ребят», - сказал Максимов в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 24.10.2020 17:10
    0
    Oxrannik.ua, 24.10.2020 17:06
    Максимов респект лучший молодей Коуч Украины
    Молодой, ему 51
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 24.10.2020 17:06
    0
    Максимов респект лучший молодей Коуч Украины
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 16:38
    +2
    Не прибедняйся Юрий. Могли Шахтеру еще парочку голов забить.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 16:38
    +2
    Не прибедняйся Юрий. Могли Шахтеру еще парочку голов забить.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 24.10.2020 17:10
    0
    Oxrannik.ua, 24.10.2020 17:06
    Максимов респект лучший молодей Коуч Украины
    Молодой, ему 51
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 24.10.2020 17:06
    0
    Максимов респект лучший молодей Коуч Украины
    Ссылка
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