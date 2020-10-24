Полузащитник Львова: «У Днепра-1 появился новый рисунок игры»

Хавбек «Львова» Игорь Кошман поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Хочется реабилитироваться перед болельщиками, перед руководством. Сейчас тяжелая игра, в соперника хорошая команда. В «Днепр-1» пришел новый тренер, видно новый рисунок игры у команды появился. Мы хотим навязать свою игру им. Будем как-то вылазить за счет каких-то бойцовских, наверное, качеств. Хочется добиться положительного результата», - сказал Кошман.

Матч «Львов» – «Днепр-1» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 19:30.