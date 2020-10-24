Полузащитник Львова: «У Днепра-1 появился новый рисунок игры»

Хавбек «Львова» Игорь Кошман поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».
«Хочется реабилитироваться перед болельщиками, перед руководством. Сейчас тяжелая игра, в соперника хорошая команда. В «Днепр-1» пришел новый тренер, видно новый рисунок игры у команды появился. Мы хотим навязать свою игру им. Будем как-то вылазить за счет каких-то бойцовских, наверное, качеств. Хочется добиться положительного результата», - сказал Кошман.
Матч «Львов» – «Днепр-1» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 19:30.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.