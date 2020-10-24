Врач Шахтера: «Кривцову и Мораесу еще нужна неделя на восстановление»

Футболисты еще не восстановились после коронавируса

  • 24.10.2020 12:50
  • 598 просмотров
  • 4 комментария
Врач Шахтера: «Кривцову и Мораесу еще нужна неделя на восстановление»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Врач медицинской службы донецкого «Шахтера» Вадим Попов в интервью Shakhtar TV рассказал о состоянии здоровья игроков, которые тренируются индивидуально

«Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо еще, к сожалению, находятся под нашим наблюдением и врачей, которые их курируют из клиники. Еще им нужна примерно неделя, для того чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам полноценным», - сказал Попов.

Напомним, недавно к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 24.10.2020 13:32
    0
    Зачем? Это ведь они спецом сделали что бы от сборной откосить и хорошо к лч подготовится. По версии дырко фанов и журнашлюх Шахова и Франкова!
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 24.10.2020 13:28
    0
    Может оно и к лучшему
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 24.10.2020 13:21
    0
    Где вирусолог Валэра со своими бреднями про пенсионеров? Вот по статистике заболело 18 полностью здоровых молодых человек. Из них трое футболистов, может кто-то из персонала, кого не упоминают, получил более тяжелую форму, чем Степаненко и Пятов. Всем и 35 нет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 13:04
    +2
    Блин, придётся против Интера без форварда играть
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 13:04
    +2
    Блин, придётся против Интера без форварда играть
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 24.10.2020 13:32
    0
    Зачем? Это ведь они спецом сделали что бы от сборной откосить и хорошо к лч подготовится. По версии дырко фанов и журнашлюх Шахова и Франкова!
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 24.10.2020 13:28
    0
    Может оно и к лучшему
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 24.10.2020 13:21
    0
    Где вирусолог Валэра со своими бреднями про пенсионеров? Вот по статистике заболело 18 полностью здоровых молодых человек. Из них трое футболистов, может кто-то из персонала, кого не упоминают, получил более тяжелую форму, чем Степаненко и Пятов. Всем и 35 нет.
    Ссылка
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