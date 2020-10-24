Врач Шахтера: «Кривцову и Мораесу еще нужна неделя на восстановление»

Врач медицинской службы донецкого «Шахтера» Вадим Попов в интервью Shakhtar TV рассказал о состоянии здоровья игроков, которые тренируются индивидуально.
«Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо еще, к сожалению, находятся под нашим наблюдением и врачей, которые их курируют из клиники. Еще им нужна примерно неделя, для того чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам полноценным», - сказал Попов.
Напомним, недавно к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.
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Денис Шаховец, Sport.ua
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