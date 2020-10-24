ФОТО. Жуниор Мораес подарил легендарному Пеле футболку Шахтера

Легендарному форварду сборной Бразилии исполнилось 80 лет

  • 24.10.2020 08:45
  • 1603 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Жуниор Мораес подарил легендарному Пеле футболку Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес подарил легендарному форварду сборной Бразилии Пеле футболку «горняков». Вчера, 23-го октября, Пеле отпраздновал свой юбилей - 80 лет.

 

 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 24.10.2020 09:01
    -1
    Надо же было подписать! Донецк. Украина.
    А то перепутает с Карагандой или Солигорском.
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