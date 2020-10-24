ФОТО. Жуниор Мораес подарил легендарному Пеле футболку Шахтера

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес подарил легендарному форварду сборной Бразилии Пеле футболку «горняков». Вчера, 23-го октября, Пеле отпраздновал свой юбилей - 80 лет.
🧡 С днем рождения, легенда!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020
⚒ Подарок для @Pele от @jrmoraes10. pic.twitter.com/UBPiUpKbOg
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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