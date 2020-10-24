Остап МАРКЕВИЧ: «Не будем отходить от своего стиля игры»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца».
«Конечно, мы не будем отходить от своего стиля игры, было бы неправильно терять свое лицо. Но, как и каждый матч, он имеет свой оттенок и особенность, поэтому загадывать наперед очень тяжело, прогнозировать что-то», - сказал Маркевич.
Матч «Ингулец» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 25 октября. Начало в 14:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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