Остап МАРКЕВИЧ: «Не будем отходить от своего стиля игры»

Наставник «Мариуполя» – о предстоящем матче с «Ингульцом»

  • 24.10.2020 11:46
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Остап МАРКЕВИЧ: «Не будем отходить от своего стиля игры»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

«Конечно, мы не будем отходить от своего стиля игры, было бы неправильно терять свое лицо. Но, как и каждый матч, он имеет свой оттенок и особенность, поэтому загадывать наперед очень тяжело, прогнозировать что-то», - сказал Маркевич.

Матч «Ингулец» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 25 октября. Начало в 14:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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