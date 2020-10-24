Журналист: поединок с Реалом отсрочил отставку Каштру

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганик Live рассказал о том, что главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру был в шаге от отставки:

«Победа над «Реалом» очень важна для Луиша Каштру. Он довольно долго сомневался: использовать старших футболистов ради результата или доверять молодым. Сейчас уже сомнений нет – у «Шахтера» есть перспективы.

В одной из предыдущих программ я говорил, что не могу оценить уровень «Шахтера». Сейчас футболисты вышли и проявили себя. Теперь надо демонстрировать стабильность.

Каштру не побоялся, поставил молодых, и у него зашло. Как долго эти футболисты будут стабильными – вот это вопрос.

Я вам скажу честно: Каштру ходил под отставкой. Поединок с «Реалом» отсрочил эту отставку. Я думаю, что эту Лигу чемпионов он доработает».