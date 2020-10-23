Дебютная победа Михайленко на Кипре. Кузык забил гол за Пафос

Украинский хавбек клуба «Пафос» Орест Кузык отличился забитым голом в матче 8-го тура чемпионата Кипра против команды «Кармиотисса».

Экс-наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко выиграл свой первый матч на тренерском мостике «Пафоса». Игра завершилась со счетом 3:0. Весь поединок отыграл голкипер Артур Рудько.

Кроме того, в «Пафос» может перейти форвард брестского «Динамо» Артем Милевский. Команда Михайленко сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Кипра 2020/21

8-й тур, 23 октября

«Пафос» – «Кармиотисса» – 3:0

Голы: Бериго, 26, Кузык, 33, Валакари, 52.

Незабитый пенальти: Валакари, 67.

Турнирная таблица