Дебютная победа Михайленко на Кипре. Кузык забил гол за Пафос

Украинский хавбек клуба «Пафос» Орест Кузык отличился забитым голом в матче 8-го тура чемпионата Кипра против команды «Кармиотисса».
Экс-наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко выиграл свой первый матч на тренерском мостике «Пафоса». Игра завершилась со счетом 3:0. Весь поединок отыграл голкипер Артур Рудько.
Кроме того, в «Пафос» может перейти форвард брестского «Динамо» Артем Милевский. Команда Михайленко сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Кипра 2020/21
8-й тур, 23 октября
«Пафос» – «Кармиотисса» – 3:0
Голы: Бериго, 26, Кузык, 33, Валакари, 52.
Незабитый пенальти: Валакари, 67.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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