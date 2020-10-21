ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко возглавил кипрский Пафос

Украинский специалист Дмитрий Михайленко, экс-наставник «Днепра-1», официально возглавил кипрскую команду «Пафос».

Детали контракта с 47-летним украинским специалистом не разглашаются. Будучи футболистом, Михайленко на Кипре играл с 2007 по 2009 год за клуб АПОП.

Отметим, что на курортном острове за «Пафос» выступают два украинских футболиста – голкипер Артур Рудько и вингер Орест Кузык.

Напомним, информация о том, что Михайленко возглавил «Пафос» появилась еще в конце сентября, но тренер долгое время не мог добраться до Кипра из-за пандемии коронавируса.