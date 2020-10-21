ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко возглавил кипрский Пафос

47-летний украинец вернулся на Кипр

  • 21.10.2020 12:20
  • 546 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко возглавил кипрский Пафос
© СК Днепр-1

Украинский специалист Дмитрий Михайленко, экс-наставник «Днепра-1», официально возглавил кипрскую команду «Пафос».

Детали контракта с 47-летним украинским специалистом не разглашаются. Будучи футболистом, Михайленко на Кипре играл с 2007 по 2009 год за клуб АПОП.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome Home Coach 💙 #pafosfc #pafosfamily

Публикация от Pafos FC Official (@pafosfc)

 

Отметим, что на курортном острове за «Пафос» выступают два украинских футболиста – голкипер Артур Рудько и вингер Орест Кузык.

Напомним, информация о том, что Михайленко возглавил «Пафос» появилась еще в конце сентября, но тренер долгое время не мог добраться до Кипра из-за пандемии коронавируса.

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(2 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 12:57
    0
    Необходимо жить дальше - зарабатывать и развиваться.....
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 12:51
    0
    Пафосно презентовали)
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 21.10.2020 12:34
    0
    Удачи
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 12:57
    0
    Необходимо жить дальше - зарабатывать и развиваться.....
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 12:51
    0
    Пафосно презентовали)
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 21.10.2020 12:34
    0
    Удачи
    Ссылка
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