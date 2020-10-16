Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Из-за COVID-19 на Кипр тяжело попасть»

Экс-наставник «Днепра-1» возглавил кипрский «Пафос» две недели назад. Однако до самого Кипра Дмитрий Михайленко пока не добрался и клуб пока не объявил о его назначении официально: тренер находится на карантине в Риге.

«В связи с пандемией коронавируса попасть на Кипр сейчас очень сложно. Поэтому я в Риге – на 2-недельном карантине. Живу на бывшей базе «Сконто», смотрю футбол, в том числе записи матчей и тренировок «Пафоса». Первую тренировку в новом клубе должен провести на следующей неделе.

У меня было желание немного отдохнуть. Хотелось попасть в проект с перспективой роста – как в «Днепре-1», а не бросаться на первое же предложение. Но буквально на следующий день после матча с «Мариуполем» и моей отставки со мной связались руководители «Пафоса». Владельцы клуба достаточно давно следили за моей работой, а несколько лет назад даже приглашали возглавить «Ригу» – еще до того, как там появился Скрипник (кипрскую и латвийскую команду финансирует одна инвестиционная группа. – прим.). Но я должен был выполнить свои обязательства перед Андреем Русолом и «Днепром-1».

Руководителей «Пафоса» интересует не только результат, но и качество игры. В команде есть определенная специфика: есть игроки 19 национальностей, среди которых и украинцы – Рудько и Кузык. Надо сделать большой объем психологической работы с коллективом. Думаю, в первое время моего английского должно хватить для этого», - сказал Михайленко.