Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Из-за COVID-19 на Кипр тяжело попасть»

Украинский тренер пока не добрался до Кипра

  • 16.10.2020 12:38
  • 198 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Из-за COVID-19 на Кипр тяжело попасть»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Экс-наставник «Днепра-1» возглавил кипрский «Пафос» две недели назад. Однако до самого Кипра Дмитрий Михайленко пока не добрался и клуб пока не объявил о его назначении официально: тренер находится на карантине в Риге.

«В связи с пандемией коронавируса попасть на Кипр сейчас очень сложно. Поэтому я в Риге – на 2-недельном карантине. Живу на бывшей базе «Сконто», смотрю футбол, в том числе записи матчей и тренировок «Пафоса». Первую тренировку в новом клубе должен провести на следующей неделе.

У меня было желание немного отдохнуть. Хотелось попасть в проект с перспективой роста – как в «Днепре-1», а не бросаться на первое же предложение. Но буквально на следующий день после матча с «Мариуполем» и моей отставки со мной связались руководители «Пафоса». Владельцы клуба достаточно давно следили за моей работой, а несколько лет назад даже приглашали возглавить «Ригу» – еще до того, как там появился Скрипник (кипрскую и латвийскую команду финансирует одна инвестиционная группа. – прим.). Но я должен был выполнить свои обязательства перед Андреем Русолом и «Днепром-1».

Руководителей «Пафоса» интересует не только результат, но и качество игры. В команде есть определенная специфика: есть игроки 19 национальностей, среди которых и украинцы – Рудько и Кузык. Надо сделать большой объем психологической работы с коллективом. Думаю, в первое время моего английского должно хватить для этого», - сказал Михайленко.

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Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 16.10.2020 12:53
    0
    Фрахтуй яхту і морем добирайся!!! Так і самоізоляцію відбудеш і до клуба доберешся!!!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 16.10.2020 12:53
    0
    Фрахтуй яхту і морем добирайся!!! Так і самоізоляцію відбудеш і до клуба доберешся!!!
    Ссылка
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