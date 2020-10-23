ВИДЕО. Слова Зинедина Зидана перед Эль-Класико

Вашему вниманию запись пресс-конференции Зинедина Зидана перед матчем 7-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал Мадрид». Поединок состоится в субботу, 24 октября. Начало в 17:00 по Киеву.
Напомним, накануне «Реал» на своем поле сенсационно уступил донецкому «Шахтеру» (2:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.