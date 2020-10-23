В субботу, 24-го октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Олимпик» сыграет против «Десны».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, арбитр из Киевской области Денис Шурман даст стартовый свисток в 17:00.
«Олимпик» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Десна».
Илья Береза, Sport.ua
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