В субботу, 24-го октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Олимпик» сыграет против «Десны».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, арбитр из Киевской области Денис Шурман даст стартовый свисток в 17:00.

«Олимпик» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Десна».