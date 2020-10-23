В субботу, 24 октября, состоится поединок 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» сыграет против «Александрии».
Поединок состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий даст стартовый свисток в 17:00.
Динамо - Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире поединок покажет телеканал «2+2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Александрия».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.