Максим ЛУНЕВ: «Был пенальти! Я подставил корпус, соперник меня сбил»

22-летний футболист луганской «Зари» Максим Лунев заявил, что на 62-й минуте матча первого тура группового раунда Лиги Европы против английского «Лестера» (0:3), при счете 0:2, главный арбитр Стефани Фраппар должна была назначить пенальти, так как защитник сфолил на нем.
«Я посмотрел на повторе. Как по мне, да, пенальти был. Я получается подставил корпус, он меня сбил. Мне кажется, мяч очень далеко был, поэтому рефери не поставила пенальти», - сказал Лунев.
Отметим, что после первого тура «Лестер» в турнирной таблице группы G делит первое место с португальской «Брагой», которая в параллельном матче разгромила греческий АЕК.
Источник — Футбол 1/2/3
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