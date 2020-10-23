Максим ЛУНЕВ: «Был пенальти! Я подставил корпус, соперник меня сбил»

Форвард «Зари» – о спорном эпизоде матча с «Лестером»

  • 23.10.2020 17:48
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Максим ЛУНЕВ: «Был пенальти! Я подставил корпус, соперник меня сбил»
© ФК Заря. Максим Лунев

22-летний футболист луганской «Зари» Максим Лунев заявил, что на 62-й минуте матча первого тура группового раунда Лиги Европы против английского «Лестера» (0:3), при счете 0:2, главный арбитр Стефани Фраппар должна была назначить пенальти, так как защитник сфолил на нем.

«Я посмотрел на повторе. Как по мне, да, пенальти был. Я получается подставил корпус, он меня сбил. Мне кажется, мяч очень далеко был, поэтому рефери не поставила пенальти», - сказал Лунев.

Отметим, что после первого тура «Лестер» в турнирной таблице группы G делит первое место с португальской «Брагой», которая в параллельном матче разгромила греческий АЕК.

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Источник — Футбол 1/2/3

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