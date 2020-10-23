Джеймс МЭДДИСОН: «Первые 15-20 минут Заря контролировала игру»

Хавбек «Лестера» - о победе над «Зарей»

  • 23.10.2020 16:45
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Джеймс МЭДДИСОН: «Первые 15-20 минут Заря контролировала игру»
© twitter.com/LCFC

Вчера «Лестер» в первом туре Лиги Европы дома разгромил «Зарю» со счетом 3:0. Автор первого гола Джеймс Мэддисон поделился впечатлениями от матча:

«Я пропустил старт сезона, так что вернуться на поле, еще и в еврокубковом матче – великое чувство. Тяжело, когда ты травмирован, даже если пропускаешь десять дней или неделю. Это делает вечера, вроде сегодняшнего, еще более особенными. Это был отличный вечер. 

Я не видел много матчей наших соперников. Вчера мы посмотрели несколько видео о «Заре», они играли очень хорошо. В первые 15-20 минут они контролировали игру, владели мячом. В ромбе в центре поля у них играло несколько хороших футболистов».

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Источник — УЕФА

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