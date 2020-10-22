ВИДЕО. Неразбериха у владений Зари. Лестер открыл счет усилиями Мэддисона

Сегодня, 22 октября, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».
После неразбериха у владений «Зари» хозяева поля открыли счет усилиями Джеймса Мэддисона.
ГОЛ! 1:0. Джеймс Мэддисон, 29 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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