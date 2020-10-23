8-й тур
Оболонь-2
0 : 3
Эпицентр Дунаевцы
23.10.2020, FT

Львовские Карпаты разгромно уступили Волыни-2, победа Дунаевцев

Состоялись два матча 8-го тура Второй лиги

  • 23.10.2020 16:09
  • 215 просмотров
  • 1 комментарий
Львовские Карпаты разгромно уступили Волыни-2, победа Дунаевцев
© ФК Карпаты

Во Второй лиге чемпионата Украины завершились два матча в группе А. Львовские «Карпаты» разгромно уступили «Волыни-2», а «Эпицентр» из Дунаевцев уверенно разобрался с «Оболонью-2».

Вторая лига Украины, 8 тур

«Оболонь-2» – «Эпицентр» – 0:3
Голы: Ивашко (15 пен), Барбоса (57, 68)

«Карпаты Львов» – «Волынь-2» – 0:4
Голы: Богомаз (6 пен, 14 пен), Войтиховский (52, 90+4)

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 23.10.2020 16:18
    +1
    ДНО пробивают, и делают это очень нещадно
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 23.10.2020 16:18
    +1
    ДНО пробивают, и делают это очень нещадно
    Ссылка
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