Львовские Карпаты разгромно уступили Волыни-2, победа Дунаевцев

Во Второй лиге чемпионата Украины завершились два матча в группе А. Львовские «Карпаты» разгромно уступили «Волыни-2», а «Эпицентр» из Дунаевцев уверенно разобрался с «Оболонью-2».
Вторая лига Украины, 8 тур
«Оболонь-2» – «Эпицентр» – 0:3
Голы: Ивашко (15 пен), Барбоса (57, 68)
«Карпаты Львов» – «Волынь-2» – 0:4
Голы: Богомаз (6 пен, 14 пен), Войтиховский (52, 90+4)
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Источник — Sport.ua
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