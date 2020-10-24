Карпаты Львов – Волынь-2 – 0:4. Видео голов и обзор матча

В матче восьмого тура Второй лиги чемпионата Украины львовские «Карпаты» на своем поле разгромно уступили луцкой «Волыни-2» со счетом 0:4.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь-2.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь-2.
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь-2.
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь-2.
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Источник — ФК Карпаты Львов
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