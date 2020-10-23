«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» принимает мадридский «Реал» в поединке 7-го тура испанской Ла Лиги. Матч состоится 24.10.2020. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на белорусском телеканале Setanta Sports 1, на российских «Матч! Футбол 1», «Матч ТВ», а также с помощью видеосервиса Megogo.

«Барселона» – «Реал Мадрид». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании.