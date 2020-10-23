Роман САНЖАР: «Шанс у Зари еще будет. Она сможет обыграть любого соперника»

Специалист прокомментировал игру луганской команды в Лиге Европы

  • 23.10.2020 08:23
  • 496 просмотров
  • 1 комментарий
Роман САНЖАР: «Шанс у Зари еще будет. Она сможет обыграть любого соперника»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Жаль, что команда Виктора Скрипника не забила первой, но хозяев поля спас Шмейхель. В дальнейшем моменты также были у Иванисени и Лунева. Первая игра в группе Лиги Европы и, к сожалению, вот такая… А могло сложиться по-другому. Однако, ничего не поделаешь – это «Лестер», другой уровень!

Через такие матчи строится команда. У «Зари» в этом сезоне много новых футболистов, часть из которых пока так и не набрала форму. К тому же, «Заря» продолжает поиск исполнителей и находится на стадии строительства. Уверен, что после этого поражения будут сделаны выводы, разобраны ошибки, и «Заря» станет сильнее. 

Неудачу в Англии не нужно воспринимать близко к сердцу. Нет смысла зацикливаться на результате матча с такой командой, как «Лестер». Впереди еще много поединков, в которых «Заря» способна обыграть любого. Шанс у команды Скрипника обязательно будет. «Брага» и АЕК не сильнее «Зари», которая, к тому же, прошла боевое крещение в поединке с клубом АПЛ. Надеюсь, что вскоре в строй вернутся травмированные игроки «Зари» и полные обороты наберут Гринь и Гладкий, которые способны реально помочь команде. Я твердо убежден, что на перспективы «Зари» в этом розыгрыше Лиги Европы нужно смотреть с оптимизмом», - сказал Санжар.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    Newvlad
    online
      Newvlad, 23.10.2020 08:40
    +1
    И проиграть может любому. Посмотрим. Плохи дела, если надеемся на Гладкого....
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 23.10.2020 08:40
    +1
    И проиграть может любому. Посмотрим. Плохи дела, если надеемся на Гладкого....
    Ссылка
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