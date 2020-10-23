Роман САНЖАР: «Шанс у Зари еще будет. Она сможет обыграть любого соперника»

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Жаль, что команда Виктора Скрипника не забила первой, но хозяев поля спас Шмейхель. В дальнейшем моменты также были у Иванисени и Лунева. Первая игра в группе Лиги Европы и, к сожалению, вот такая… А могло сложиться по-другому. Однако, ничего не поделаешь – это «Лестер», другой уровень!

Через такие матчи строится команда. У «Зари» в этом сезоне много новых футболистов, часть из которых пока так и не набрала форму. К тому же, «Заря» продолжает поиск исполнителей и находится на стадии строительства. Уверен, что после этого поражения будут сделаны выводы, разобраны ошибки, и «Заря» станет сильнее.

Неудачу в Англии не нужно воспринимать близко к сердцу. Нет смысла зацикливаться на результате матча с такой командой, как «Лестер». Впереди еще много поединков, в которых «Заря» способна обыграть любого. Шанс у команды Скрипника обязательно будет. «Брага» и АЕК не сильнее «Зари», которая, к тому же, прошла боевое крещение в поединке с клубом АПЛ. Надеюсь, что вскоре в строй вернутся травмированные игроки «Зари» и полные обороты наберут Гринь и Гладкий, которые способны реально помочь команде. Я твердо убежден, что на перспективы «Зари» в этом розыгрыше Лиги Европы нужно смотреть с оптимизмом», - сказал Санжар.