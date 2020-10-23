Юрген КЛОПП: «Если бы я был умным, то ушел бы из Ливерпуля этим летом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что самым разумным было бы покинуть клуб после триумфа в Лиге чемпионов и АПЛ.
«Если бы я был умным, то уехал бы этим летом. Люди тогда не могли бы сказать ничего, кроме положительного обо мне.
Когда я говорю, что важнее то, что люди говорят о вас, когда вы уходите, чем когда вы приходите, то я имею в виду свою историю в дортмундской «Боруссии». Болельщики приветствовали меня и, кроме того, были счастливы, когда клуб добивался больших успехов со мной», — сказал Клопп.
Напомним, что с Клоппом во главе «Ливерпуль» впервые стал чемпионом Англии за последние 30 лет.
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Источник — Liverpool Echo
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