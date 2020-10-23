Юрген КЛОПП: «Если бы я был умным, то ушел бы из Ливерпуля этим летом»

Наставник английского клуба мог покинуть клуб после побед в АПЛ и Лиге чемпионов

  • 23.10.2020 07:02
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Юрген КЛОПП: «Если бы я был умным, то ушел бы из Ливерпуля этим летом»
© twitter.com/dpa_sport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что самым разумным было бы покинуть клуб после триумфа в Лиге чемпионов и АПЛ.

«Если бы я был умным, то уехал бы этим летом. Люди тогда не могли бы сказать ничего, кроме положительного обо мне. 
Когда я говорю, что важнее то, что люди говорят о вас, когда вы уходите, чем когда вы приходите, то я имею в виду свою историю в дортмундской «Боруссии». Болельщики приветствовали меня и, кроме того, были счастливы, когда клуб добивался больших успехов со мной», — сказал Клопп.

Напомним, что с Клоппом во главе «Ливерпуль» впервые стал чемпионом Англии за последние 30 лет.

ВИДЕО. Клопп резко отреагировал на вопрос о травме ван Дейка.

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Источник — Liverpool Echo

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