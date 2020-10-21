ВИДЕО. Клопп резко отреагировал на вопрос о травме ван Дейка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп резко отреагировал на вопрос журналиста о травме центрального защитника Вирджила ван Дейка, которую он получил в матче АПЛ с «Эвертоном».
В 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Аяксом». Матч состоится в среду, 21-го октября, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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