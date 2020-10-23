Виктор СКРИПНИК: «Мы не были мальчиками для битья»

Наставник «Зари» – о разгромном поражении от «Лестера»

  • 23.10.2020 05:19
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Виктор СКРИПНИК: «Мы не были мальчиками для битья»
© УЕФА. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Сегодня ночью Абу-Ханна почувствовал недомогание и не смог восстановиться до игры. Может, мы и много пропустили. Могли сыграть лучше, но мы играли против такой команды, которая может создать гол из ничего. Мы играли на результат. Раз результата нет, значит, проиграли по делу.

Мы не были мальчиками для битья сегодня. Возможно, не получалось целостной игры. Но до первого гола мы смотрелись прилично. Думаю, мы даже наиграли на гол. У нас был хороший момент.

В целом, думаю, моя команда достойно выступила. Конечно, сказался класс соперников. Но впереди пять игр, ближайшие две - домашние. В матчах против АЕКа и «Браги» мы можем выступать на равных», - сказал Скрипник.

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Источник — УЕФА

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