Брендан РОДЖЕРС: «Приятно взять три очка и сыграть на ноль»

Наставник английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Это хорошая победа, приятно взять три очка и сыграть на ноль. Пришлось потрудиться, есть моменты, которые нужно улучшить. Когда у «Зари» был мяч, она создавала угрозы, но мы закрыли игру во втором тайме. Футболисты заслуживают большого уважения. Но они могут играть лучше, нам нужно больше движения в атаке, необходимо создавать больше моментов», - сказал Роджерс.

Отметим, что после первого тура «Лестер» в турнирной таблице группы G делит первое место с португальской «Брагой», которая в параллельном матче разгромила греческий АЕК.