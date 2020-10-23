Брендан РОДЖЕРС: «Приятно взять три очка и сыграть на ноль»

Главный тренер «Лестера» – о победе над «Зарей»

  • 23.10.2020 04:40
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Брендан РОДЖЕРС: «Приятно взять три очка и сыграть на ноль»
© УЕФА. Брендан Роджерс (слева)

Наставник английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Это хорошая победа, приятно взять три очка и сыграть на ноль. Пришлось потрудиться, есть моменты, которые нужно улучшить. Когда у «Зари» был мяч, она создавала угрозы, но мы закрыли игру во втором тайме. Футболисты заслуживают большого уважения. Но они могут играть лучше, нам нужно больше движения в атаке, необходимо создавать больше моментов», - сказал Роджерс.

Отметим, что после первого тура «Лестер» в турнирной таблице группы G делит первое место с португальской «Брагой», которая в параллельном матче разгромила греческий АЕК.

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Источник — УЕФА

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