Давид ХОЧОЛАВА: «Отсутствие лидеров нас очень сплотило»

Защитник «Шахтера» – о сенсационной победе над «Реалом»

  • 23.10.2020 04:00
  • 58 просмотров
  • 1 комментарий
Давид ХОЧОЛАВА: «Отсутствие лидеров нас очень сплотило»
© ФК Шахтер Донецк. Давид Хочолава

Защитник донецкого «Шахтера» Давид Хочолава в интервью Shakhtar TV прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, что отсутствие наших лидеров нас очень сплотило, потому что мы понимали, что только командной игрой и только друг за друга у нас получится что-то. И так и получилось, что абсолютно все, кто был на поле, играли друг за друга. Играли до конца и терпели», - сказал Хочолава.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.10.2020 04:38
    0
    Так,Давид,ми це побачили
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.10.2020 04:38
    0
    Так,Давид,ми це побачили
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности