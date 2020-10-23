Давид ХОЧОЛАВА: «Отсутствие лидеров нас очень сплотило»

Защитник донецкого «Шахтера» Давид Хочолава в интервью Shakhtar TV прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, что отсутствие наших лидеров нас очень сплотило, потому что мы понимали, что только командной игрой и только друг за друга у нас получится что-то. И так и получилось, что абсолютно все, кто был на поле, играли друг за друга. Играли до конца и терпели», - сказал Хочолава.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.