Андрейс ЦЫГАНИКС: «Надежда умирает последней, но очень быстро»

Латвийский хавбек «Зари» – о разгромном поражении от «Лестера»

  • 23.10.2020 02:59
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Андрейс ЦЫГАНИКС: «Надежда умирает последней, но очень быстро»
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

Полузащитник луганской «Зари» Андрейс Цыганикс прокомментировал поражение от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

– Для нас это большой шаг, что мы играем на таком стадионе, в Англии. Это очень здорово. Результат нас не порадовал, но еще остается пять игр, можем показывать свой футбол. Надеюсь, и будем показывать. В УПЛ у нас получается все хорошо, но на данном этапе против такого соперника очень тяжело играть. Высококвалифицированные футболисты. Сложно, но будем стараться.

– Какие указания давал тренер, когда вы выходили на замену?
– Счет на табло был 0:3, там особых настановлений не было. Просто поддержал, поздравил с дебютом. Сказал, что сейчас выхожу, первая игра в Лиге Европы...

– По вашему мнению, счет сегодня есть закономерным в игре?
– Я думаю, мы на свой гол тоже наиграли 100%. Еще в первом тайме были возможности забивать и выходить вперед, но, к сожалению, нам не повезло. Не удалось. Может, не хватило каких-то качеств, везения. В основном, мы сами себе привезли три гола. Я бы не сказал, что мы что-то невероятное увидели. Но, к сожалению, результат на табло, и он говорит сам за себя.

– У вас было очень неплохое начало игры, особенно первый тайм. Дает ли это уверенность какую-то и надежду, что все-таки с такими соперниками «Заря» может играть?
– Надежда умирает последней, но очень быстро. Мы сегодня это увидели. Мы верили весь первый тайм, что у нас что-то получится и, действительно, очень здорово начали игру. Но, к сожалению, так бывает: когда ты не реализуешь моменты, тебе приходится вынимать мячи из своей сетки. Что сегодня, в принципе, нам «Лестер» и показал. Взял и наказал нас.

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Источник — Футбол 1/2/3

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