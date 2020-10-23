Лига Европы. Милан на выезде обыграл Селтик

В первом туре Лиги Европы в Группе Н «Милан» на выезде обыграл «Селтик» со счетом 3:1 и продолжил свою впечатляющую серию.
«Селтик» - «Милан» - 1:3
Голы: 0:1 – 14 Крунич, 0:2 – 42 Браим Диас, 1:2 – 76 Эльюнусси, 1:3 – 90 Хеуге.
«Селтик» – Баркас, Уэлш (Эльюнусси, 46), Даффи, Айер, Лаксальт (Тэйлор, 77), Нтчам, Фримпонг, Макгрегор, Браун (Рогич, 64), Айети (Клималя, 77), Гриффитс (Кристи, 46).
«Милан» – Доннарумма, Кьер, Тео, Диогу Далот, Романьоли, Крунич, Тонали, Кастильехо (Салемакерс, 79), Кессиэ (Беннасер, 66), Браим Диас (Хеуге, 80), Ибрагимович (Рафаэл Леау, 66).
Предупреждения: Лаксальт (65), Тонали (82), Доннарумма (83), Кристи (86), Салемакерс (88).
Источник — Sport.ua
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