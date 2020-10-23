Селтик Глазго
1 : 3
Милан
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Милан на выезде обыграл Селтик

Ибрагимович и компания стартовали с победы

  • 23.10.2020 00:27
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Лига Европы. Милан на выезде обыграл Селтик
© twitter.com/acmilan

В первом туре Лиги Европы в Группе Н «Милан» на выезде обыграл «Селтик» со счетом 3:1 и продолжил свою впечатляющую серию.

«Селтик» - «Милан» - 1:3
Голы: 0:1 – 14 Крунич, 0:2 – 42 Браим Диас, 1:2 – 76 Эльюнусси, 1:3 – 90 Хеуге.

«Селтик» – Баркас, Уэлш (Эльюнусси, 46), Даффи, Айер, Лаксальт (Тэйлор, 77), Нтчам, Фримпонг, Макгрегор, Браун (Рогич, 64), Айети (Клималя, 77), Гриффитс (Кристи, 46).

«Милан» – Доннарумма, Кьер, Тео, Диогу Далот, Романьоли, Крунич, Тонали, Кастильехо (Салемакерс, 79), Кессиэ (Беннасер, 66), Браим Диас (Хеуге, 80), Ибрагимович (Рафаэл Леау, 66).

Предупреждения: Лаксальт (65), Тонали (82), Доннарумма (83), Кристи (86), Салемакерс (88).

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Источник — Sport.ua

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