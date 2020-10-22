Милан повторил свое уникальное достижение 1964 года

Сегодня «Милан» в первом туре Лиги Европы на выезде играет с «Селтиком». После первого тайма подопечные Стефано Пиоли выигрывают со счетом 2:0.
Таким образом, «Милан» забивает как минимум 2 гола уже в 10 матчах подряд во всех турнирах. Такой серии у клуба не было с 1964 года.
В субботу, 17 октября «Милан» в дерби обыграл «Интер» со счетом 2:1.
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Источник — Opta
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