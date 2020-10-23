Селтик Глазго
1 : 3
Милан
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Селтик – Милан – 1:3. Не лучший матч Златана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

  • 23.10.2020 00:51
  • 104 просмотра
  • 0 комментариев
Селтик – Милан – 1:3. Не лучший матч Златана. Видео голов и обзор матча
© ФК Милан

В первом туре Лиги Европы «Селтик» дома проиграл «Милану». 

Смотрите видео гола и обзор матча «Селтик» – «Милан» – 1:3.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Йенс Хауге (Милан).
76' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Элйоноусси (Селтик Глазго).
42' ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
14' ГОЛ ! Мяч забил Крунич (Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности