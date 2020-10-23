Селтик – Милан – 1:3. Не лучший матч Златана. Видео голов и обзор матча

В первом туре Лиги Европы «Селтик» дома проиграл «Милану».
Смотрите видео гола и обзор матча «Селтик» – «Милан» – 1:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Хауге (Милан).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Элйоноусси (Селтик Глазго).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Крунич (Милан).
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Источник — Футбол 1/2/3
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