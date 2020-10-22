Лига Европы. Рома Фонсеки стартовала с волевой победы над Янг Бойз

Сегодня «Рома» Паулу Фонсеки в первом туре Лиги Европы в Группе А на выезде одержала волевую победу над «Янг Бойз». Победный гол на счету талантливого новичка «Ромы» Мараша Кумбуллы. Для 20-летнего албанца это первый гол в составе «Волков».

«Янг Бойз» - «Рома» - 1:2

Голы: 1:0 – 14, пенальти Нсаме, 1:1 – 69 Бруно Перес, 1:2 – 73 Кумбула.

«Янг Бойз» – фон Балльмос, Масерас, Лустенбергер, Бюрги, Хефти, Нгамале (Мамбимби, 65), Ридер (Эбишер, 70), Фасснахт (Элиа, 65), Сьерро (Гаудино, 79), Цезигер, Нсаме (Сьебатшо, 79).

«Рома» – Лопес, Кумбула, Фасио, Жезус (Пеллегрини, 70), Бруно Перес, Педро (Мхитарян, 59), Вильяр (Верету, 59), Карлес Перес, Кристанте, Карсдорп (Спинаццола, 46), Майораль (Джеко, 59).

Предупреждения: Карсдорп (39), Фасио (50), Цезигер (52), Жезус (56), Вильяр (58), Бруно Перес (61), Мамбимби (76), Гаудино (81).