В поединке группового этапа Лиги Европы римская «Рома» на выезде обыграла швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Янг Бойз» — «Рома» — 1:2
Голы: Нсаме, 14, с пенальти — Перес, 69, Кумбула, 74
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Мараш Кумбула (Рома).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруно Перес (Рома).
|14'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жан Пьер Нсаме (Янг Бойз).
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Источник — Футбол 1/2/3
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