Рапид Вена
1 : 2
Арсенал
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Арсенал одержал волевую победу над Рапидом

«Канониры» стартовали с непростой победы

  • 22.10.2020 22:09
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Лига Европы. Арсенал одержал волевую победу над Рапидом
© twitter.com/Arsenal

Сегодня «Арсенал» в первом туре Лиги Европы в Группе В на выезде одержал победу над «Рапидом» со счетом 2:1. Подопечные Микеля Артеты уступали в счете, однако сумели перевернуть исход матча в свою пользу всего за 4 минуты.

«Рапид» - «Арсенал» - 1:2
Голы: 1:0 – 51 Фунтас, 1:1 – 70 Давид Луиз, 1:2 – 74 Обамеянг.

«Рапид» – Штребингер, Барач, Стойкович, Хофманн, Улльманн, Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 88), Граховац, Аразе (Шик, 79), Любичич, Фунтас, Кара (Китагава, 76).

«Арсенал» – Лено, Колашинац, Давид Луиз, Соареш (Бельерин, 61), Габриэл, Сака (Тирни, 84), Эль-Ненни, Томас, Пепе (Нелсон, 90), Ляказетт (Уиллок, 84), Нкетиа (Обамеянг, 61).

Предупреждения: Граховац (15), Ляказетт (27), Томас (34), Нкетиа (37), Аразе (60), Кара (63), Ритцмайер (69), Лено (90).

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Источник — Sport.ua

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