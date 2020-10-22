Лига Европы. Арсенал одержал волевую победу над Рапидом

Сегодня «Арсенал» в первом туре Лиги Европы в Группе В на выезде одержал победу над «Рапидом» со счетом 2:1. Подопечные Микеля Артеты уступали в счете, однако сумели перевернуть исход матча в свою пользу всего за 4 минуты.

«Рапид» - «Арсенал» - 1:2

Голы: 1:0 – 51 Фунтас, 1:1 – 70 Давид Луиз, 1:2 – 74 Обамеянг.

«Рапид» – Штребингер, Барач, Стойкович, Хофманн, Улльманн, Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 88), Граховац, Аразе (Шик, 79), Любичич, Фунтас, Кара (Китагава, 76).

«Арсенал» – Лено, Колашинац, Давид Луиз, Соареш (Бельерин, 61), Габриэл, Сака (Тирни, 84), Эль-Ненни, Томас, Пепе (Нелсон, 90), Ляказетт (Уиллок, 84), Нкетиа (Обамеянг, 61).

Предупреждения: Граховац (15), Ляказетт (27), Томас (34), Нкетиа (37), Аразе (60), Кара (63), Ритцмайер (69), Лено (90).