«Арсенал» в рамках первого тура Лиги Европы одержал победу над «Рапидом» со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Луиз (Арсенал).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Рапид Вена).
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Источник — Футбол 1/2/3
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