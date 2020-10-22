Новак ДЖОКОВИЧ: «Хочу завершить год первой ракеткой мира»

Новак Джокович заявил, что сейчас его главной целью является побитие рекорда Роджера Федерера по количеству недель в статусе первой ракетки мира:

«У меня есть четкие цели – я хочу закончить год в статусе первой ракетки мира. Я также хочу обеспечить себе настолько большой задел по очкам на первые три месяца сезона, насколько это возможно. Это позволит мне оформить рекорд по неделям на первой строчке рейтинга. Для меня это одна из самых важных целей в карьере.

В текущем сезоне я выиграл только один титул на мэйджорах, но у меня мало сожалений. Если не учитывать мою дисквалификацию на US Open, то я проиграл только один матч в этом году. Так что я легко могу сказать, что, вероятно, я показываю сейчас лучший теннис в свой жизни. Но сезон у нас такой, какой есть, у нас были перерыв и другие события, но я выиграл много матчей, поэтому могу сравнивать этот сезон с сезонами 2011 и 2015.

Что касается выступления в Австралии, то я надеюсь, что у нас не будет настолько длительного (2-недельного) карантина. Если все-таки ситуация останется прежней, большинство из нас поедут в Австралию рано. Australian Open однозначно есть в моем расписании. По поводу ATP Cup я буду говорить с командой после завершения сезона. Тогда мы и примем решение».

На данный момент Джокович провел на первой строчке рейтинга АТР 291 неделю, на Федерер – 310.