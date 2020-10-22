КАРИКАТУРА ДНЯ. Шахтер стукнул Зидана по голове

Омар Момани пошутил над последними поражениями мадридского «Реала»

  • 22.10.2020 17:53
  • 6008 просмотров
  • 9 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Шахтер стукнул Зидана по голове
© ФК Шахтер Донецк. Зинедин Зидан

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над последними неудачами мадридского «Реала». Сначала «сливочные» проиграли «Кадису» (0:1) в чемпионате Испании, затем уступили донецкому «Шахтеру» (2:3) в Лиге чемпионов. Следующий матч «Реал» проведет в субботу против «Барселоны».

«Это была не самая лучшая неделя для «Реала», — прокомментировал Момани свою новую работу.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 19:16
    0
    это намек, что с Барсой счет будет крупнее.?..камень то побольше..
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 19:01
    -1
    А где ВАР?
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    Michel
      Michel, 22.10.2020 18:55
    -1
    Модрич такой ошалевший с выпученными глазами.... Хотя гол он забил очень крутой...
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    justhateme
      justhateme, 22.10.2020 18:25
    0
    potemkin78, 22.10.2020 18:23
    а это точно Зидан? а то чёт волос седых у мужика много в отличии от оригинала
    Седые волосы или эффект от удара... хм хм хм...
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 22.10.2020 18:25
    0
    potemkin78, 22.10.2020 18:23
    а это точно Зидан? а то чёт волос седых у мужика много в отличии от оригинала
    извеняюсь не досмотрел
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 22.10.2020 18:24
    +1
    влучний гумор!
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 22.10.2020 18:23
    -2
    а это точно Зидан? а то чёт волос седых у мужика много в отличии от оригинала
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 18:11
    -4
    Ссылка
    source02
      source02, 22.10.2020 18:09
    -5
    там хач иероглифы присутствуют, как бы не еб4нуло, почему терористов не банят в инсте?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 22.10.2020 18:24
    +1
    влучний гумор!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 19:16
    0
    это намек, что с Барсой счет будет крупнее.?..камень то побольше..
    Ссылка
    justhateme
      justhateme, 22.10.2020 18:25
    0
    potemkin78, 22.10.2020 18:23
    а это точно Зидан? а то чёт волос седых у мужика много в отличии от оригинала
    Седые волосы или эффект от удара... хм хм хм...
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 22.10.2020 18:25
    0
    potemkin78, 22.10.2020 18:23
    а это точно Зидан? а то чёт волос седых у мужика много в отличии от оригинала
    извеняюсь не досмотрел
    Ссылка
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