КАРИКАТУРА ДНЯ. Шахтер стукнул Зидана по голове

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над последними неудачами мадридского «Реала». Сначала «сливочные» проиграли «Кадису» (0:1) в чемпионате Испании, затем уступили донецкому «Шахтеру» (2:3) в Лиге чемпионов. Следующий матч «Реал» проведет в субботу против «Барселоны».

«Это была не самая лучшая неделя для «Реала», — прокомментировал Момани свою новую работу.