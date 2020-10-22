КАРИКАТУРА ДНЯ. Шахтер стукнул Зидана по голове

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над последними неудачами мадридского «Реала». Сначала «сливочные» проиграли «Кадису» (0:1) в чемпионате Испании, затем уступили донецкому «Шахтеру» (2:3) в Лиге чемпионов. Следующий матч «Реал» проведет в субботу против «Барселоны».
«Это была не самая лучшая неделя для «Реала», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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