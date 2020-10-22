Василий КОБИН: «Я не верил в победу Шахтера в Мадриде»

Экс-игрок «Шахтера» Василий Кобин прокомментировал победу «горняков» в групповом турнире Лиги чемпионов над испанским «Реалом» со счетом 3:2.

«На протяжении многих лет я был связан контрактом с «Шахтером» и знаю, что такое ждать своего часа. И когда тренер Мирча Луческу доверял место в старте, то вообще считал себя самым счастливым человеком на свете. Думаю, что вчера такие же эмоции пережили и резервисты «Шахтера», которым не только посчастливилось дебютировать в Лиге чемпионов, но и победить самого гранда — «Реал». Такое, действительно, может произойти лишь один раз в жизни. И наши ребята воспользовались этим шансом, громко заявив о себе в самом престижном европейском футбольном турнире. Если откровенно, то я не верил в победу «Шахтера» в Мадриде, но был убежден, что смена горняков не подведет в поединке с «Реалом».

Чувствовалось, что «Шахтер» очень хорошо подготовился к противостоянию с «Реалом», «горняки» знали, что мадридцы всегда плохо входят в сезон, что они становятся силой ближе к декабрю, но это уже проблемы испанского гранда. Главное, что «Шахтер» максимально воспользовался тем, что «Реал» находится не в лучшем физическом состоянии. Думаю, о недооценке «горняков» даже в таком составе, не могло быть и речи. И теперь у Луиша Каштру приятная головная боль: кому отдать предпочтение, когда ведущие игроки вернутся в строй? Ведь их дублеры порадовали хорошей организацией игры в обороне, филигранной техникой, умением дорожить мячом, мастерски уходили из-под прессинга», — отметил Кобин.