Защитник Реала: «Недооценили Шахтер, защитники действовали ужасно»

Защитник «Реала» Ферлан Менди прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы недооценили атакующих игроков соперника. Наша линия обороны действовала ужасно в матче с «Шахтером», однако не следует долго держать это поражение в голове. Должны двигаться далее», - сказал Менди.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.