Защитник Реала: «Недооценили Шахтер, защитники действовали ужасно»

Ферлан Менди высказался о поражении команды

  • 22.10.2020 13:35
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Защитник Реала: «Недооценили Шахтер, защитники действовали ужасно»
© footballua.tv

Защитник «Реала» Ферлан Менди прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы недооценили атакующих игроков соперника. Наша линия обороны действовала ужасно в матче с «Шахтером», однако не следует долго держать это поражение в голове. Должны двигаться далее», - сказал Менди.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.

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Источник — Футбол 1/2/3

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