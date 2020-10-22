Йожеф САБО: «Реал проиграл Шахтеру еще до игры»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу донецкого клуба над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Феноменальный результат. «Реал» был наказан за пижонство по отношению к «Шахтеру». Мадридцы вышли на поле, думали, что у «горняков» полулевый состав и сейчас они быстро выиграют. На самом деле, «Реал» проиграл этот матч еще до игры. И мог пропустить не три гола, а все шесть. «Реал» давал много пространства игрокам «Шахтера», а у донетчан молодые и быстрые игроки, им только это и надо было. При этом «горняки» играли без шести основных игроков и добыли феноменальную победу. Молодцы.

Конечно, в перерыве Зидан попытался внести коррективы, накрутил игроков, замены сделал. «Реал» забил два гола, но Трубина вины в них нет.

Теперь к «Шахтеру» приедет «Интер». Но у итальянцев не такая оборона, как у «Реала». Они свои ворота не откроют. Кроме того, итальянцы не так давно играли с «Шахтером», да и «Интер» приедет в Киев, уже посмотрев, как «горняки» разобрались с мадридцами. Думаю, ничья тоже будет хорошим результатом.

Конечно, «Шахтеру» можно бороться за выход из группы. И если «Динамо» сосредоточится на борьбе за третье место с «Ференцварошем», то «Шахтер» может цепляться за борьбу с «Интером» и «Реалом», потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у «Динамо» таких ребят пока нет», - сказал Сабо.