Йожеф САБО: «Реал проиграл Шахтеру еще до игры»

Специалист доволен победой украинской команды

  • 22.10.2020 13:13
  • 1675 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «Реал проиграл Шахтеру еще до игры»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу донецкого клуба над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Феноменальный результат. «Реал» был наказан за пижонство по отношению к «Шахтеру». Мадридцы вышли на поле, думали, что у «горняков» полулевый состав и сейчас они быстро выиграют. На самом деле, «Реал» проиграл этот матч еще до игры. И мог пропустить не три гола, а все шесть. «Реал» давал много пространства игрокам «Шахтера», а у донетчан молодые и быстрые игроки, им только это и надо было. При этом «горняки» играли без шести основных игроков и добыли феноменальную победу. Молодцы.

Конечно, в перерыве Зидан попытался внести коррективы, накрутил игроков, замены сделал. «Реал» забил два гола, но Трубина вины в них нет.

Теперь к «Шахтеру» приедет «Интер». Но у итальянцев не такая оборона, как у «Реала». Они свои ворота не откроют. Кроме того, итальянцы не так давно играли с «Шахтером», да и «Интер» приедет в Киев, уже посмотрев, как «горняки» разобрались с мадридцами. Думаю, ничья тоже будет хорошим результатом.

Конечно, «Шахтеру» можно бороться за выход из группы. И если «Динамо» сосредоточится на борьбе за третье место с «Ференцварошем», то «Шахтер» может цепляться за борьбу с «Интером» и «Реалом», потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у «Динамо» таких ребят пока нет», - сказал Сабо.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Neo
      Neo, 22.10.2020 13:29
    -1
    Сабо с ума сошел? Недавно "Динамо" побеждало сборную Испании вроде как...
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    Trasher311987
      Trasher311987, 22.10.2020 13:23
    0
    Не давайте ему говорить .
    Ещё 5 игр.
    Ещё куча событий будет.
    А если Динамо выиграет все 5 матчей и выйдет в лч дальше?
    Из того что я увидел, выделяется 1 клуб это Бавария все остальные не стабильные.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.10.2020 13:22
    +1
    При чем тут Динамо? Комментировал он что? Потом пусть не удивляются, что со стороны Динамо идет ненависть к прошахтеровским экспертам. Как можно комментировать одно и перескакивать совсем на другое? Уровень эксперта - дно.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 13:19
    +1
    " ... потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у «Динамо» таких ребят пока нет"
    Извольте, а кто тогда играет в ДК, старые бесталанные пенсы?
    Па мороки уже у деда явные на лицо, понятно что получил аванс или з/п, но зачем листок грачева опять потянул-то, с радости небось?!
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 22.10.2020 13:17
    0
    После этой игры возникает вопрос, кого считать основным составом Шахтера. Возможно на поле был не "дубль", а в значительной степени новый Шахтер.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.10.2020 13:22
    +1
    При чем тут Динамо? Комментировал он что? Потом пусть не удивляются, что со стороны Динамо идет ненависть к прошахтеровским экспертам. Как можно комментировать одно и перескакивать совсем на другое? Уровень эксперта - дно.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 13:19
    +1
    " ... потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у «Динамо» таких ребят пока нет"
    Извольте, а кто тогда играет в ДК, старые бесталанные пенсы?
    Па мороки уже у деда явные на лицо, понятно что получил аванс или з/п, но зачем листок грачева опять потянул-то, с радости небось?!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 22.10.2020 13:23
    0
    Не давайте ему говорить .
    Ещё 5 игр.
    Ещё куча событий будет.
    А если Динамо выиграет все 5 матчей и выйдет в лч дальше?
    Из того что я увидел, выделяется 1 клуб это Бавария все остальные не стабильные.
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 22.10.2020 13:17
    0
    После этой игры возникает вопрос, кого считать основным составом Шахтера. Возможно на поле был не "дубль", а в значительной степени новый Шахтер.
    Ссылка
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