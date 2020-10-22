Лука МОДРИЧ: «Реал не отвечал уровню Лиги чемпионов. Мы опустили руки»

Хавбек «Реала» – о сенсационном поражении от «Шахтера»

  • 22.10.2020 11:59
  • 2585 просмотров
  • 1 комментарий
Лука МОДРИЧ: «Реал не отвечал уровню Лиги чемпионов. Мы опустили руки»
© Футбол 1/2/3. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы не отвечали уровню Лиги чемпионов. После перерыва немного прибавили, но этого оказалось слишком мало для победы или ничьей. После трех голов «Шахтера» мы опустили руки, тогда как не имели права этого делать», - сказал Модрич.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 22.10.2020 13:26
    0
    лох
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 22.10.2020 13:26
    0
    лох
    Ссылка
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