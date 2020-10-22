ТЕТЕ: «Про такую удачу в Лиге чемпионов можно было только мечтать»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тете прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив. Про такой удачный матч в Лиге чемпионов можно было только мечтать, а тем более когда в соперниках мадридский «Реал». Это правда! Мы добыли победу и это настоящее счастье для всей команды», - сказал Тете.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.