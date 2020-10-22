ВИДЕО. Реакция Зидана на поражение Шахтеру

Наставник «Реала» попытался найти причины такого результата

  • 22.10.2020 11:19
  • 3722 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Реакция Зидана на поражение Шахтеру
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сотворил настоящую сенсацию и обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2. При этом уже после первого тайма на табло красовался счет 3:0 в пользу украинского клуба. Потрясающий матч и крайне ценные три очка.

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Зинедина Зидана после матча «Реал» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 11:21
    +4
    Да в первом тайме Реал был в трансе, и один игрок чуть не плакал, когда не получилось мяч отобрать.
    Это игра, это жизнь.
    Не всё идёт по нашим планам.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 11:21
    +4
    Да в первом тайме Реал был в трансе, и один игрок чуть не плакал, когда не получилось мяч отобрать.
    Это игра, это жизнь.
    Не всё идёт по нашим планам.
    Ссылка
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