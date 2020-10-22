ВИДЕО. Реакция Зидана на поражение Шахтеру

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сотворил настоящую сенсацию и обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2. При этом уже после первого тайма на табло красовался счет 3:0 в пользу украинского клуба. Потрясающий матч и крайне ценные три очка.

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Зинедина Зидана после матча «Реал» – «Шахтер».